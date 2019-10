Sitly: aplicativo ajuda os pais a encontrar babás

Da Redação, com assessoria



11/10/2019 | 14:18

Encontrar uma babá de confiança, com referências, que se dê bem com as crianças e, claro, com a agenda sempre disponível é o sonho de consumo de muitos pais que desejam um momento a sós, precisam resolver uma emergência no trabalho ou apenas querem ir ao aniversário daquela amiga no meio da semana.

Para descomplicar o “vale night”, famílias têm apostado na tecnologia, utilizando plataformas que conectam pais e babás. Uma delas é a Sitly. Lançado no Brasil em setembro, está disponível como aplicativo para Android e iOS e na versão desktop. Tem 1.700 usuários novos diariamente e, até o fim do ano, espera reunir pelo menos 200 mil babás disponíveis em todas as regiões do País.

O conceito do Sitly é o mesmo utilizado em apps de relacionamento. As babysitters têm um perfil com uma breve apresentação pessoal com foto, dias e horários livres, valor cobrado por hora e os tipos de tarefas que se propõem a fazer. Os pais e as babás que estão próximos podem procurar pelo match perfeito e trocar mensagens.

“É importante frisar também nossa preocupação com a segurança: o Sitly é utilizado somente para o contato inicial. Se a conversa online for interessante, os pais devem agendar uma entrevista ao vivo com a pessoa escolhida e, durante esse bate-papo, pedir referências e outras informações relativas a experiências anteriores”, diz Rosele Martins, coordenadora de Relações Públicas da empresa no Brasil.

Para quem tem dúvidas sobre o que questionar no primeiro encontro com as candidatas, a Sitly disponibiliza uma lista de perguntas em seu site. “Recomendamos aos pais que chequem as referências, verifiquem os perfis das profissionais nas redes sociais e sempre conversem pessoalmente antes de contratá-las”, completa Rosele.

Vale destacar que a integridade dos dados na Sitly é garantida por uma equipe de profissionais dedicados a avaliações manuais na plataforma e alertas de segurança. As babás cadastradas não têm acesso a detalhes como endereço e telefone dos pais, que, assim, garantem sua privacidade e têm total controle sobre suas informações.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Na galeria, veja as 100 maiores animações de todos os tempos: