A emenda 101

Do Diário do Grande ABC



11/10/2019 | 14:04



Finalmente alguém, no caso a deputada estadual Carla Morando (PSDB), ouviu os alertas deste Diário sobre a apatia do governador João Doria, também tucano, em relação à promessa de trazer o Metrô ao Grande ABC, e resolveu reagir. Para tentar conferir agilidade ao tema, a parlamentar apresentou na Assembleia Legislativa emenda para que a implantação do modal, que ligará São Bernardo à Capital, seja incluída entre as propostas do Plano Plurianual, documento de metas do Palácio dos Bandeirantes, sede do Executivo paulista, para o quadriênio de 2020 a 2023. É o primeiro passo de longa trajetória, ainda assim auspicioso.

Sabe-se que o governador do Estado frustrou os moradores das sete cidades ao endossar a decisão do secretário Alexandre Baldy (Transportes Metropolitanos) de sepultar o projeto do monotrilho na região via Linha 18 – agora transformada em simples corredor de ônibus. A batalha pelo modal, todavia, não esmoreceu. É preciso demonstrar a João Doria que o Grande ABC segue querendo o Metrô, mote, aliás, que, nas páginas deste jornal, embalou a belíssima campanha da sociedade civil organizada na defesa intransigente do modal.

Carla Morando, que é líder do partido do governador no Palácio 9 de Julho, sede do Legislativo paulista, assume a causa e apresenta emenda ao projeto de lei do Plano Plurianual, ou PPA, visando “assegurar a viabilidade do projeto de expansão do Metrô integrando a Capital ao Grande ABC”. Que a parlamentar seja acompanhada na luta pelos outros cinco colegas que mantêm domicílio eleitoral na região.

Esta é batalha de todos. Projeto que vai beneficiar centenas de milhares de cidadãos não pode esbarrar em bandeiras partidárias. Os eleitores concitam os demais deputados da região – : Coronel Nishikawa (PSL), Luiz Fernando (PT), Márcio da Farmácia (Podemos), Teonílio Barba (PT) e Thiago Auricchio (PL) – a lutarem pelo Metrô. Defender a aprovação da Emenda Número 101 passa, assim, a ser o próximo passo da caminhada rumo a transporte coletivo mais eficiente entre a Capital e o Grande ABC.