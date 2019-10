Após separação, Jayme Monjardim e Tânia Mara dividem a guarda da filha e o diretor fica com a casa onde o casal morava

11/10/2019 | 12:10



O casamento de Tânia Mara e Jayme Monjardim chegou ao fim. Segundo o jornal Extra, os dois estavam juntos há 12 anos, mas pelo menos nos últimos dois eles enfrentavam uma crise. O casal já tinha se separado algumas vezes, mas manteve a discrição por conta da filha, Maysa.

Os dois chegaram a se casar na igreja em dezembro de 2018, como uma forma de reconciliação, já que o sonho da cantora era subir ao altar de véu e grinalda. Mesmo assim, a relação não deu certo.

Segundo a publicação, Jayme tentou salvar o casamento diversas vezes, mas não deu certo e eles se separaram em março desse ano, três meses após dizer o sim na igreja. O processo foi tranquilo e eles possuem um relacionamento amigável.

A casa do casal ficou com o diretor e Tânia mudou-se para um apartamento com a filha, mas a guarda da menina é dividida e a garota sempre se encontra com o pai.