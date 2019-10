Feira de emprego em S. Bernardo oferece vagas para 800 pessoas

Mauricio Silva

Do Diário do Grande ABC



11/10/2019 | 11:58



Realizado nessa sexta-feira(11), pela Central do Trabalho e Renda de São Bernardo, juntamente com 19 empresas, um feirão para pessoas que estão à procura de um emprego. São 800 vagas, de preferência para pessoas acima de 45 anos e que morem na Região do ABC. As vagas são as seguintes: Cozinha, limpeza, telemarketing, portaria,vigilante, enfermagem, entre outras. Algumas pessoas chegaram na Central por volta de 05h da manhã, e as 09h, quando começou o atendimento a fila tinha aproximadamente 600 metros, virando o quarteirão.

Segundo a coordenadora do processo Ana paula Gomes,as pessoas chegam aqui , fazem o cadastro e são encaminhadas para as empresas, segundo ela, não demora muito para realizar esse procedimento. ” Estamos esperando que passem por aqui cerca de cerca de 4.500 pessoas em busca de uma nova oportunidade de trabalho, número semelhante ao feirão realizado da última vez ”. Destacou Ana

A cozinheira Maria da Penha, 59 anos, um ano sem arrumar nada, está apenas fazendo bicos. Ela chegou ao local as 07h30, Mesmo trabalhando em cozinha, Maria nos falou que aceita qualquer vaga , até mesmo na limpeza. “ A minha expectativa é sair daqui hoje empregada”.

O Analista s de Sistemas,Tomika Sacek, 68 anos, está a procura de uma oportunidade há dois anos, inclusive nos contou que aceita qualquer emprego, até mesmo trabalhar em portaria. “ Não estou muito otimista em sair daqui hoje com uma boa noticia”. Destacou o Analista.

O Auxiliar de Produção Gedeon Barbosa Passos,45 anos, residente em São Bernardo, pai de dois filhos, está desempregado há um mês, veio à procura de qualquer vaga. “ Cheguei aqui as 5h , espero sair daqui empregado”. Finalizou Gedeon.

Por volta de 10:30hs o processo de seleção foi encerrado.

Mauricio Silva