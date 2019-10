São Bernardo lança segunda fase de campanha de arrecadação de óleo

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



11/10/2019 | 11:46



A Prefeitura de São Bernardo lançou, na manhã de hoje (11), no Cenforpe (Centro de Formação de Professores) a segunda fase da campanha de arrecadação de óleo vegetal. Desde janeiro, a mobilização já arrecadou 40 toneladas do produto, sendo que 17 toneladas foram entregues pelos alunos da rede municipal.

Nesta segunda etapa, serão envolvidas as escolas da rede estadual, as entidades assistenciais, comércio e indústria. Para incentivar o engajamento, haverá premiações para as escolas municipais que mais arrecadarem o óleo de cozinha - passeio para a Cidade das Crianças, para o Parque Ecológico Imigrantes e um dia de brinquedos infláveis para o primeiro, segundo e terceiro lugar, respectivamente - e premiação em dinheiro para as entidades - R$ 10.000, R$ 5.000 e R$ 3.000, também para primeiro, segundo e terceiro colocado, respectivamente. A premiação será feita com recursos do Fundo Social de Solidariedade. Para a escola estadual que mais arrecadar, o prêmio será um passeio ao Parque Ecológico Imigrantes.

A ação conta com a parceria do Instituto Triângulo, que recolhe e processa o óleo de cozinha usado e troca uma barra de sabão feito com o próprio material reciclado para cada dois litros do produto.

"Claro que a competição ajuda na motivação, mas o mais importante é o trabalho em defesa do meio ambiente", pontuou o prefeito Orlando Morando (PSDB).

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Trabalho e Turismo vai mobilizar a indústria e comércio da cidade para que os funcionários também participem.

Todo esse envolvimento pode resultar no reconhecimento da cidade como o município que mais recicla óleo no mundo, posto atualmente ocupado por Florianópolis, em Santa Catarina, que recolheu 45 toneladas do produto em um mês. A meta de São Bernardo é arrecadar 60 toneladas até 30 de novembro e entrar para o Guiness Book, o livro dos recordes. Se a marca for atingida, o Instituto Triângulo vai doar R$ 10.000 para a rede municipal de educação.

Instalado em Santo André, o Instituto Triângulo recicla, mensalmente, 130 toneladas de óleo vegetal, arrecadados em 126 cidades. "A reciclagem do óleo de cozinha tem o potencial para mudar hábitos. As pessoas não jogam mais no ralo, trocam por sabão que é feito do óleo e é possível ver na prática o resultado disso", destacou o presidente do conselho deliberativo do instituto, Eduardo Maki."Estima-se que 100 milhões de quilos de óleo sejam descartados ao mês no Brasil e menos de 10% vai para a reciclagem. Ainda temos um longo caminho a percorrer", pontuou.