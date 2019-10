Episódios de 'Friends' serão exibidos em cinemas

11/10/2019 | 11:30



Em comemoração aos 25 anos da série Friends, a Warner Bros. Pictures vai exibir 12 episódios da produção nos cinemas. As sessões acontecem entre os dias 14 e 16 de outubro, em redes de cinemas selecionadas, e têm duração de 1 hora e 30 minutos. Os episódios serão exibidos em inglês, com legendas.

Cada sessão compila quatro episódios de Friends. Além disso, também serão exibidas entrevistas e conteúdo extra no início e ao final de cada exibição. As compilações são agrupadas desta forma:

- 14 de outubro: Episódios Pilot - ReDo, The One With The Black Out, The One With The Birth e The One Where Ross Finds Out.

- 15 de outubro: Episódios The One With The Prom Video, The One Where No One's Ready, The One With The Morning After e The One With The Embryos.

- 16 de outubro: Episódios The One With Chandler In a Box, The One With Ross' Wedding - Part 2, The One Where Everyone Finds Out e The One Where Ross Got High.

Informações sobre ingressos e programação estão disponíveis nos sites oficiais das redes de cinema participantes. Entre elas, estão a UCI e o Cinemark.