Prestes a se casar, Kaká estaria tendo recaída e tentando voltar com sua ex, Carol Celico

11/10/2019 | 11:11



Kaká está prestes a se casar com sua noiva, a modelo Carol Dias, e nas redes sociais o que não falta são cliques do casal após o pedido de casamento. Os dois, que se conheceram por meio do Instagram e começaram a namorar em 2016, estão com a data da oficialização do relacionamento marcada para novembro deste ano e, em entrevista à Vogue, a modelo já até deu detalhes sobre a cerimônia. No entanto, e em meio a tudo isso, o ex-jogador pode estar repensando sua vida amorosa, já que, segundo a colunista Fábia Oliveira do jornal O Dia, está tendo uma recaída e tentando voltar com a ex-mulher, Carol Celico.

A publicação afirma que recentemente Kaká marcou presença em um restaurante em São Paulo com conhecidos e o assunto entre os presentes era a tentativa de ele de voltar com a digital influencer e mãe de seus dois filhos, Luca e Isabella. Eita!

O relacionamento do ex-jogador e Carol Celico foi longo, visto que ficaram juntos por mais de dez anos. Em 2015 ambos anunciaram a separação por meio de um texto postado nas redes sociais.

Foram 13 anos juntos, muitas emoções, muitas histórias, muitos momentos bons e ruins que superamos sempre juntos. E o mais importante, as duas vidas únicas e tão especiais que ganhamos com esses dez anos de casados. Dessa vez estamos há algum tempo superando o processo mais dolorido que é a separação. Não foi uma decisão fácil, e ela vem com desdobramentos delicados e um processo de luto, dizia parte do texto.