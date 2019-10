Nicole Kidman recebe ultimato do marido antes que o casamento acabe: - Sou eu ou sua carreira!

11/10/2019 | 11:11



Nicole Kidman e Keith Urban demonstram ser bem apaixonados, mas parece que há problemas no paraíso. Segundo informações da revista australiana New Idea, o casal pode estar passando por um momento ruim no casamento e o músico teria, até mesmo, dado um ultimato à esposa, para que ela fizesse uma escolha.

Pois é, de acordo com a publicação, amigos estão achando que o casal esteja rumando para uma separação e Keith gostaria que Nicole fizesse sacrifícios para poder passar mais tempo com ele e as duas filhas do casal, Sunday, de 11 anos de idade, e Faith, de oito anos. Uma fonte disse o seguinte:

- Ela se afastou muito de Keith e das crianças e sabia que ou ela teria que deixar a carreira de lado e ficar com sua família ou perdê-los. O que rolou foi que ele deu um ultimato: sou eu ou sua carreira!

Com isso, aparentemente Nicole resolveu trabalhar menos e não aceitou projetos futuros, justamente para passar mais tempo com a sua família.