Pai de Angelina Jolie abre o jogo sobre tempo que passa com a filha: - Cinco minutos que consigo, sempre fico agradecido

11/10/2019 | 10:11



Enquanto Angelina Jolie aproveita alguns dias em Roma, na Itália, com os filhos, seu pai, Jon Voight, decidiu falar um pouco sobre a relação com a beldade. Os dois já tiveram diversas desavenças no passado, a ponto da atriz se recusar convidá-lo para seu casamento com Brad Pitt, que aconteceu em 2014. Felizmente, parece que a tensão familiar ficou no passado e, segundo o site Hollywood Reporter, Jon revelou que gosta de passar um tempo com a filha mesmo que ele seja curto.

- É maravilhoso para mim ficar um tempo com Angie. Quaisquer cinco minutos que consigo, eu sempre fico agradecido, então é ótimo poder ir passear um pouco com ela - e com as crianças também, destacou Voight, fazendo referência aos seis filhos de Jolie: Maddox, de 18 anos de idade; Pax, 15 anos; Zahara, 14 anos; Shiloh, 13 anos; e os gêmeos Knox e Vivienne, de 11 anos.

Na entrevista, o vencedor do Oscar de Melhor Ator em 1978 pelo seu papel em Amargo Regresso, ainda enfatizou que aprecia o trabalho de Angelina. Recentemente, a atriz voltou aos cinemas com a segunda parte de Malévola e, durante o tapete vermelho, chamou a atenção pelos cliques com os filhos e, de quebra, com diversas drag queens.

- Sou pai e fã. Como todos os ótimos atores, Angia tem sua própria abordagem única e, você sabe, um conjunto de entendimentos, pontuou. Ela é muito forte sobre isso. Quando ela chega a um set, fica totalmente à vontade. Ela sabe o que quer.