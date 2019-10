Episódio de De Férias com o Ex Celebs, tem cuspe, brigas e muita gente pelada

11/10/2019 | 10:11



De Férias com o Ex Celebs continua quente! A estreia do reality contou com muita pegação, polêmicas e brigas e acabou com um momento de tensão com Cinthia Cruz, MC Rebecca e Stéfani Bays esperando a chegada de um ex na praia. O segundo episódio do programa, que foi ao ar na última quinta-feira, dia 10, começou desse ponto com as participantes recebendo Biel Romano na praia, antigo caso da ex-Chiquititas, que não gostou muito de ver o rapaz entrando no confinamento.

Biel foi para um date com Stéfani e a atriz e a funkeira resolveram brincar quando voltaram para a casa. Elas falaram que o ex era de Rebecca, o que preocupou os outros integrantes, já que a beldade estava se envolvendo com Flávio Nakagima. A funkeira até chorou contando isso para todos, o que fez com que todo mundo acreditasse no que estavam dizendo. Porém, as duas demoraram para desmentir a história e acabaram irritando as outras celebs confinadas, como Hana Khalil que chegou a chamar elas de infantil. Eita!

E os babados não param! Enquanto Biel e Stéfani se conheciam melhor e beijavam na boca, os outros participantes receberam um vídeo no tablet do terror do ex de Cinthia contando como conheceu a atriz. Ele lembrou que a Chiquititas estava ficando com um amigo seu, até que ele resolveu furar o olho do rapaz e começou a ter um rolo com a morena. Essa história não agradou em nada os outros confinados, que ficaram com um pé atrás, até mesmo na festa daquela noite, na qual Biel ficou meio deslocado.

Além disso, a festa também rendeu uma polêmica. Stéfani e Leo Picon já tinham se desentendido quando ela disse que ele beijava mal, porém os dois voltaram a conversar e o youtuber deu um pepino para ela morder, mas a morena resolveu cuspir o alimento de volta nele! Nisso, o bafafá já estava armado! Eles brigaram, Bays falou que Picon não estava no YouTube e poderia relaxar e depois ela ainda disse:

- Eu não quero você e nem antes. Você está com um ego muito elevado para achar que eu quero você!

Eita! Cada um foi para um lado desabafar, mas a casa ficou mais do lado de Picon do que de Sté. Será que ela vai acabar isolada da mesma forma que aconteceu na primeira participação dela no reality? Mas a festa também rendeu pontos positivos, como muita pegação e depois Rebecca e Naka indo para a cama e transando sem nenhum cobertor por cima e nem nada! No final, o surfista ainda deitou e dormiu peladão sem nada por cima e virou piada entre os amigos.

No dia seguinte, o clima ficou mais de paz e amor. Alguns dos participantes foram curtir um passeio e no meio da diversão Any Borges e Hana acabaram ficando. As duas ainda decidiram curtir uma praia de topless e isso acabou incentivando os outros integrantes a caírem no mar como vieram ao mundo. Babado!

Passado isso, as celebs estavam na casa quando o tablet voltou a tocar e eles foram surpreendidos com um date entre Rebecca e Picon. Ninguém estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, mas os dois saíram e no meio do jantar foram surpreendidos com a notícia de que deixariam o programa. Já tinha sido anunciado que a temporada seria mais curta para eles, por conta da agenda dos dois, mas eles não sabiam como isso aconteceria e nem tiveram a chance de se despedir.

Ao verem o episódio, eles contaram nas redes sociais que adoraram a participação do programa e, na live da MTV, Cinthia também contou que o resto dos integrantes tiveram que arrumar a mala dos dois, pois eles não voltariam para a sede! Além disso, Picon revelou que irá apresentar um dos programas da emissora e postou várias coisas relacionadas a pepinos. Pegou a indireta Stéfani?