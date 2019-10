11/10/2019 | 08:12



Sheila Mello, dançarina conhecida por ter feito parte do grupo É o Tchan, contou na noite desta quinta-feira, 10, que começou a fazer um curso de Psicologia. "Mais um desafio rumo ao conhecimento e amor ao próximo com essa nova formação, agora em psicologia", escreveu em seu Instagram. Sheila Mello ainda relembrou outras áreas em que se aventurou no passado: "louquinha para costurar minha 'colcha de retalhos' entre dança, arte cênica, bioenergética e psicologia. Muitas ideias aqui cozinhando..."