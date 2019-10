Inflação na Alemanha avança 1,2% na comparação anual de setembro

11/10/2019 | 03:53



A inflação medida pelo índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) na Alemanha registrou alta de 1,2% na comparação anual de setembro, de acordo com a leitura final da agência de estatísticas do país Destatis publicada nesta sexta-feira, 11.

O resultado veio em linha com as previsões de analistas consultados pelo The Wall Street Journal. Na comparação mensal, o CPI ficou estável em setembro ante agosto.

Os preços no setor de energia recuaram 1,1% em setembro ante o mesmo mês de 2018, pressionando o índice geral, enquanto os de alimentos ganharam 1,3% no mesmo período, impulsionando o indicador. Excluindo os preços de energia e alimentos, a alta do CPI alemão foi de 1,5% na comparação anual de setembro.

Entre os segmentos com maior alta de preços, houve destaque para jornais e periódicos (+5,1%), derivados de tabaco (+4,3%) e carros novos (+2,4%). Já entre as maiores baixas, estiveram derivados de petróleo mineral (-7,4%), eletrônicos (-8,9%) e telefones (-5,8%).