Feira de emprego para pessoas acima de 45 anos oferece 800 vagas

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



11/10/2019 | 07:30



Quem está em busca de emprego e tem mais de 45 anos pode comparecer hoje, das 9h às 15h, em feira de emprego realizada pela Prefeitura de São Bernardo na CTR (Central de Trabalho e Renda). Ao todo, serão ofertadas 800 vagas fixas e temporárias, conforme o Paço, por meio de parceria com 16 empresas.

Entre as chances disponíveis, estão as de vendedor interno, monitor de qualidade, porteiro, auxiliar de enfermagem, recepcionista, pedreiro, auxiliar de padaria, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de logística e motorista de caminhão, entre outras.

É fundamental que os interessados levem consigo algumas cópias do currículo atualizadas, carteira de trabalho, RG e CPF.

A expectativa da Prefeitura é receber cerca de 6.000 pessoas no evento. Em agosto, a administração já havia promovido feira de emprego para pessoas acima de 40 anos, em que 4.000 desempregados concorreram às 300 vagas ofertadas na ocasião. Desde 2017, o Paço informa que a CTR já colocou no mercado de trabalho 1.955 pessoas acima de 40 anos.

A iniciativa está inserida no programa Emprega São Bernardo, que tem capacitado pessoas para reinserção no mercado de trabalho. Até o momento, 900 pessoas foram certificadas nos cursos profissionalizantes, realizados em parceria com o Senac que, inclusive, irá doar livros para os participantes durante o evento.

A CTR está localizada na Rua Marechal Deodoro, 2.316, Centro.