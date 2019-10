Romeiros superam problemas durante viagem até Aparecida

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



11/10/2019 | 07:00



Dores no corpo, fadiga muscular, bolhas nos pés, perigos na estrada. Estas são algumas das dificuldades enfrentadas pelos romeiros do Grande ABC durante o percurso de 190 quilômetros até o Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, no Vale do Paraíba. Ainda assim, todos os anos, seja a pé ou por bicicleta, os fiéis fazem questão de encarar os desafios para homenagear a padroeira do Brasil, cujo dia é celebrado amanhã.

O comerciante Alexandre Carrara, 51 anos, é romeiro há 25 anos. O grupo de 596 pessoas organizado por ele partiu do Parque das Nações, em Santo André, no domingo e chegou ontem ao destino. Neste ano, o trajeto durou quatro dias, com paradas para descanso nas cidades de Arujá, Jacareí, Caçapava e Pindamonhangaba. Para alcançar o objetivo, durante a peregrinação, os fiéis contam com o auxílio de voluntários, que ao longo do percurso oferecem desde água até alimentos, massagens e curativos. “Acredito que o objetivo maior dessa jornada é colocar em prática os ensinamentos de Cristo. O principal deles é amar o próximo”, pontua.

No caso do aposentado Leandro de Jesus Toledo, 47, a aventura até o Vale do Paraíba foi pedalando. O grupo de 12 ciclistas levou quase nove horas para chegar ao destino, no último domingo. A escolha de visitar o santuário antes do Dia de Nossa Senhora Aparecida é para evitar tanto o trânsito de romeiros quanto de veículos. Toledo ressalta que, há três anos, realiza o trajeto em devoção à santa. “Meu pai era devoto de Nossa Senhora Aparecida e, infelizmente, morreu no dia 23 de setembro, então, carreguei a foto dele até o santuário para fazer essa homenagem”, comenta.

Também para evitar o trânsito e tumulto no santuário, o cabeleireiro Dorival dos Santos, 71, realiza sua caminhada no mês de maio – data em que é celebrado o Dia das Mães. O grupo de 92 pessoas caminha até Aparecida há 12 anos. “Durante todo caminho vamos fazendo orações de uma forma bem concentrada. Chegando lá, é extremamente gratificante saber que conseguimos.”

CELEBRAÇÃO

A Festa da Padroeira deve reunir 200 mil pessoas neste ano. Em 2018, 20 mil romeiros caminharam pela Via Dutra com destino ao santuário em outubro. Desde o dia 1º, 3.100 já passaram a pé pela rodovia – o pico é esperado para hoje e amanhã.

Agentes da Via Dutra abordam os grupos para orientar sobre medidas de segurança, como caminhar no sentido contrário ao do tráfego e somente durante o dia. No ano passado, duas pessoas morreram e oito ficaram feridas em dez atropelamentos.