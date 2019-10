Pacientes denunciam falta de alimentos na UPA de Ribeirão Pires

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



11/10/2019 | 07:00



Pacientes e seus familiares denunciam que a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santa Luzia, em Ribeirão Pires, não forneceu alimentação para as pessoas internadas na unidade durante três dias na última semana. Conforme os relatos, houve casos em que parentes precisaram levar refeições de casa para os munícipes debilitados.

A aposentada Kitéria Maria Barbosa, 65 anos, revela que acompanhou a mãe, Jecina Alvez Bezerra, 84, por causa de infecção de urina e foi surpreendida pela informação de que não haveria refeição para os pacientes. “A enfermeira já chegou no quarto comunicando que não haveria refeição durante o dia e, se caso a paciente precisasse, teria que trazer de casa.” Além de ir para casa fazer comida para a mãe, Kitéria comprou salgados e sucos para pelo menos cinco pessoas que estavam internadas.

A bancária Roberta Magalhães, 32, acompanhou o irmão, Arthur Magalhães, 12, que estava com fortes dores na barriga até a UPA Santa Luzia. No local, ela diz ter sido informada por funcionários de que não teria refeição. “Eles comentaram que foi um problema com a administração. Como meu irmão estava com dor, não podíamos dar qualquer lanche para ele”, comenta. A família de Roberta conseguiu fazer uma sopa em casa e enviar para que o paciente comesse no hospital.

A equipe do Diário esteve na UPA na tarde de ontem e, conforme os pacientes, embora o fornecimento das refeições tenha sido retomado, ainda há receio de que o problema possa retornar.

Por meio de nota, a Prefeitura admitiu a falha no fornecimento dos alimentos pela gestora da UPA na terça e quarta-feira, dias 1 e 2, e destacou que a “administração tomou as providências necessárias para regularizar a situação”, sem fornecer detalhes.