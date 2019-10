Consórcio prevê formação de 385 guardas municipais no próximo ano

Da Redação



11/10/2019 | 07:00



Balanço apresentado pelo GT (Grupo de Trabalho) Segurança Pública do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC ontem aponta que o centro regional de formação em segurança urbana prevê formar 385 GCMs (Guardas-Civis Municipais) em 2020 para atuação na região. O número equivale a acréscimo de quase 15% ao efetivo atual das guardas nas sete cidades.

“Fizemos o planejamento para o próximo ano para formação e atualização de forma a atender às necessidades das corporações da nossa região. Consideramos as contratações previstas pelos municípios e também os atuais efetivos. Estamos trabalhando de forma regional para que as corporações tenham formação única, atuando em benefício do Grande ABC”, afirmou o coordenador do GT e secretário de Segurança Cidadã de Santo André, Edson Sardano.

A reunião do GT também discutiu a ampliação do centro regional de formação de São Bernardo.