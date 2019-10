Do dgabc.com.br



10/10/2019 | 21:18



A partir desta sexta-feira a tendência é de redução da nebulosidade em todas as cidades do Grande ABC. O dia será de céu parcialmente nublado, Sol, calor e sem chuva. As temperaturas ficam entra 18º e 31ºC durante a tarde e a umidade relativa do ar ficará próxima dos 30%. A previsão para o final de semana é de aumento gradativo das temperaturas e umidade relativa do ar em níveis críticos no período da tarde.