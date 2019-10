Nevava. E os Ghirelli embarcam para o Brasil

Quarta-feira, 11 de outubro de 1989 – ano 32; edição 7193

Manchete – Saúde pede que não se consuma batata

Vigilância Sanitária desaconselhava o produto, independentemente do local de origem.

Indústria – Produção da Volkswagen chega aos 8 milhões de carros.

Movimento Sindical – Quatro mil operários param as fábricas da Philips.

Cultura & Lazer – Antonio Fagundes é o ator principal da peça Muro de Arrimo, em cartaz no Teatro Municipal de Santo André.

Em 11 de outubro de...

1914 – A I Guerra. Manchete do Estadão: a rendição da Antuérpia, a resistência dos belgas, o rei Alberto ligeiramente ferido, a morte do rei da Romênia: Carlos I.

1919 – Noticiava-se que a região ganharia um novo grupo escolar, na sede do município, onde existiam diversas escolas isoladas e número elevado de alunos.

Nota – A sede, no caso, era a Vila de São Bernardo. E, de fato, o grupo escolar seria criado e instalado no casarão de taipa construído por escravos no início do século XIX, propriedade do alferes Bonilha.

O casarão não existe mais. Foi demolido na primeira metade da década de 1950. No seu lugar foi construída a Escola Estadual Maria Iracema Munhoz, da Praça Lauro Gomes.

1939 – A II Guerra. Manchete do Estadão: o presidente do Conselho, Sr. Daladier, definiu ontem a atitude da França em relação à pacificação da Europa.

Prosseguia na Matriz Nova de São Caetano, a Sagrada Família, as novenas do Mês do Rosário.

O Município de São Bernardo tinha novo prefeito, Armando Pereira da Rosa.

1984 – Luis Carlos Sperandio, enviado especial do Diário escreve da Itália: Pirelli Santo André consegue o bicampeonato: 3 a 1 sobre o Santal Parma. Montanaro e Xandó desmontaram o forte bloqueio italiano.

Festa no Estoril, em São Bernardo, para comemorar o Dia da Criança.

Santos do dia