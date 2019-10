Estreias da semana nos cinemas

10/10/2019 | 18:17



Confira os filmes que chegam esta semana aos cinemas da cidade de São Paulo:

Amor Assombrado (Brasil/2019, 91 min.) - Drama. Dir. Wagner de Assis. Com Vanessa Gerbelli, Carmo Dalla Vecchia. Uma escritora de sucesso passa por uma crise criativa e convive apenas com seus personagens e pessoas que não sabe em qual dimensão vivem. 12 anos.

Aparecida - Um Musical (Brasil/2019, 110 min.) - Musical. Dir. Felipe Aleixo, Giancarlo Furlai. Com Leandro Luna, Bruna Pazinato, Edson Monttenegro. Caio e Clara, jovem casal sem religião, embarcam em uma jornada de descobrimento espiritual na esperança pela cura de um câncer no cérebro de Caio. Livre.

Em Guerra (En Guerre, França/2019, 120 min.) - Drama. Dir. Stéphane Brizé. Com Vincent Lindon, Mélanie Rover, Jacques Borderie. Apesar de grandes sacrifícios financeiros por parte de seus funcionários, a administração das Indústrias Perrin decide fechar uma das fábricas. Liderados pelo porta-voz Laurent Amédéo, os funcionários decidem lutar contra a decisão. 16 anos.

Eu Sinto Muito (Brasil/2019, 95 min.) - Drama. Dir. Cristiano Vieira. Com Juliana Schalch, Rocco Pitanga, Carolina Monte Rosa. Isabelle, Guilherme e Marta enfrentam emoções intensas que sabotam suas vidas e seus relacionamentos amorosos - enredo explorado por Júlio, que planeja produzir um filme sobre pessoas que sofrem

de transtorno de personalidade. 14 anos.

Frans Krajcberg: Manifesto (Brasil/2019, 96 min.) - Documentário. Dir. Regina Jehá. Enquanto se prepara para expor suas obras e receber uma grande homenagem, o consagrado artista Frans Krajcberg desabafa sobre a sua jornada. Da Segunda Guerra Mundial até grandes queimadas na Amazônia, Frans remonta quatro décadas da sua vida, marcadas por manifestações artísticas e dificuldades. Livre.

Greta (Brasil/2019, 97 min.) - Drama. Dir. Armando Praça. Com Marco Nanini, Démick Lopes, Denise Weinberg. Pedro, enfermeiro homossexual de 70 anos e fã de Greta Garbo, precisa liberar uma vaga no hospital onde trabalha para Daniela, sua melhor amiga. Para salvá-la e conseguir um leito, ele decide ajudar Jean, jovem que acaba de ser hospitalizado e está algemado por ter cometido um crime. 18 anos.

Jessica Forever (França/2018, 97 min.) - Drama. Dir. Caroline Poggi, Jonathan Vinel. Com Aomi Muyock, Sebastian Urzendowsky, Augustin Raguenet. Jessica é a líder de um grupo paramilitar, formado por órfãos com forte tendência à violência. O problema é que, sempre que enfrentam as Forças Especiais e seus drones assassinos, eles precisam se mudar em busca de um lugar que lhes ofereça segurança. 16 anos.

Luna (Brasil/2018, 89 min.) - Drama. Dir. Cris Azzi. Com Eduarda Fernandes, Ana Clara Ligeiro, Matheus Soriedem. Luana e Emília se conhecem no primeiro dia de aula do último ano escolar e surge uma amizade. Mas a relação intensa entre as duas é interrompida quando uma foto de Luana é vazada nas redes sociais. 14 anos.

Morto Não Fala (Brasil/2019, 110 min.) - Terror. Dir. Dennison Ramalho. Com Daniel de Oliveira, Fabiula Nascimento, Bianca Comparato. Plantonista em um necrotério, Stênio possui o dom de se comunicar com os mortos e costuma ouvir relatos durante o trabalho. Quando essas conversas revelam segredos sobre sua própria vida, o homem ativa uma maldição para si mesmo e todos à sua volta. 16 anos.

O Pintassilgo (The Goldfinch, EUA/2019, 149 min.) - Suspense. Dir. John Crowley. Com Ansel Elgort, Oakes Fegley, Nicole Kidman. Theodore Decker sobreviveu a um atentado terrorista, mas perdeu sua mãe no local. Vivendo em Las Vegas, ele acaba ingressando em uma carreira perigosa e à margem da lei envolvendo falsificações

de obras. 16 anos.

A Princesa de Elymia (Brasil/2019, 104 min.) - Animação. Dir. Silvio Toledo. Com Maria Alice Gadelha, Adriano Freire, Amanda Janynne. A jovem Zoé tem sua vida transformada quando encontra o portal para o Reino de Elymia. Por ser herdeira de poderes mágicos, ela precisa aprender a usá-los para derrotar bruxos, dragões e monstros. 12 anos.

Projeto Gemini (Gemini Man, EUA/2019, 117 min.) - Ação. Dir. Ang Lee. Com Will Smith, Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen. Henry Brogan, o melhor assassino do mundo, está ficando velho e menos confiável. Seus chefes decidem eliminá-lo e criam um clone mais novo e mais forte dele mesmo para completar a tarefa. 14 anos.