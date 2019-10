Dúvidas e certezas

Márcio Bernardes



10/10/2019 | 17:27



Depois do passeio que tomou do Santos, o caldo de Alexandre Mattos esquentou ainda mais junto aos torcedores. E o caldo do presidente Maurício Galiotti também vai ferver com os conselheiros do Palmeiras.

É inacreditável que esse grupo, cantado em prosa e verso no começo do ano, tenha chegado esfarrapado à 24ª. Rodada do Brasileiro. Teve gente que falou na conquista das quatro coroas: Paulista, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Três delas já voaram.

Alguma coisa precisa ser feita. O Brasileiro ainda não está perdido, mas tem dedar um choque nos jogadores palmeirenses.

Enquanto isso, outra pergunta que não quer calar é sobre o Santos. Será que o time, agora na segunda colocação, conseguirá manter nas próximas rodadas o futebol brilhante que se viu quarta-feira na Vila Belmiro?

Não mudou nada

Neymar continua dando declarações polêmicas. A impressão que fica é que ele se considera a última bolacha do pacote. Em Cingapura criticou os críticos que afirmam, com razão, que ele é protegido do técnico Tite.

O atacante será em breve o segundo maior goleador da seleção brasileira. Vai ultrapassar Zico, Romário e Ronaldo. Ficará atrás apenas de Pelé. Não é pouca coisa. Ele está parecendo um certo sujeito que quando incomodado por alguma pergunta de um repórter, fala que a mídia é esgoto, tendenciosa e maledicente. Esse papo já está cansando.