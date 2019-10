10/10/2019 | 17:10



A família Faria vem compartilhando fotos incríveis em suas redes sociais! Em seu Instagram, Marcelo Faria compartilhou uma foto ao lado do pai, o também ator Reginaldo Faria, e encantou os seus seguidores da rede social.

Os dois estão curtindo uma viagem em Nova York, nos Estados Unidos, com Regis e Candé Faria, irmãos de Marcelo e filhos de Reginaldo.

Times to not be square. Eu e o cara na night, escreveu o astro na legenda. Marcelo fez uma brincadeira com a famosa Times Square e, assim, a tradução para português fica Tempo de não ser quadrado.