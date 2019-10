Projeto Sextas Musicais é opção gratuita hoje em São Bernardo

Vinícius Castelli



11/10/2019 | 07:46



Projeto que tem como sugestão mostrar o trabalho de artistas do circuito independente e dos mais variados estilos, como MPB, jazz, rock e música instrumental, por exemplo, o Sextas Musicais é opção hoje em São Bernardo, na Câmara de Cultura Antonino Assumpção (Rua Marechal Deodoro 1.325. Tel: 4125-0054).

Quem ilustra a programação são os grupos O Bardo e o Banjo e Touro Mecânico. A apresentação começa às 19h e a entrada é gratuita. Com composições como Raiz Caipira, Casanova e Velho Forasteiro, o grupo Touro Mecânico abre o evento e divulga o EP Rancho Urbano.

Já o quarteto O Bardo e o Banjo, que conta com músicos da região, aproveita a oportunidade para mistura de folk, rock e músicas caipira brasileira e irlandesa. “Estamos preparando show que vai passar por algumas músicas do começo da banda. E claro que muita coisa nova do nosso último disco e inéditas também”, adianta Wagner Creoruska, responsável por banjo, percussão e voz.

Além do cardápio musical, o evento conta com minifeira de economia criativa. Gastronomia, venda de artesanato e camisetas são opções. Colecionadores de discos de vinil terão chance de garimpar exemplares, pois haverá stand de venda.