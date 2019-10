Duplicação de adutora Miami/Borda do Campo vai beneficiar 35 mil em Santo André

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



10/10/2019 | 16:43



A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) começou, na tarde de hoje (10), obra de duplicação da adutora Miami/Borda do Campo, localizada na área do Parque Miami, e que vai beneficiar cerca de 35 mil pessoas com melhorias no abastecimento. O investimento é de R$ 3,7 milhões.

A adutora, de 500 milímetro, será duplicada e deve auxiliar no aumento da vazão da água para cidade, dos atuais 2,2 mil litros por segundo, para 2,5 mil l/s quando as intervenções - incluindo outras em andamento, como a interligação da adutora Camilópolis ao Sistema Rio Claro - estiverem concluídas. Na região do Recreio da Borda do Campo e Parque Miami o aumento de vazão será de 70 l/s.

O prefeito Paulo Serra (PSDB) destacou que o aumento na vazão visa aumentar a segurança hídrica no município. "O que a gente recebe é insuficiente, mas estamos sempre no limite. Qualquer calor inesperado e aumento de consumo e a gente já tem problemas. É isso que queremos resolver", afirmou.

A expectativa é a de que a obra seja concluída em até 45 dias. "Finalizando isso, damos início às novas ligações para acabar com o abastecimento por carro pipa nessa região e em outras da cidade até julho de 2020", completou Serra.