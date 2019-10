Da Rússia ao Grande ABC

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



11/10/2019 | 07:44



Passos precisos, movimentos delicados e a dedicação de uma vida toda. O Grande ABC vai falar uma língua que é muito tradicional do outro lado do mundo, mais precisamente em solo russo: a do balé, onde essa linguagem artística é mais do que reconhecida e respeitada. É que São Bernardo recebe domingo, no palco do Teatro Lauro Gomes, o Balé Nacional da Rússia, representado pela Companhia de São Petersburgo.<EM>

O grupo se apresenta em duas sessões, a primeira às 18h, e depois a partir das 20h, e mostra ao público trechos de obras clássicas. Entre as peças escolhidas estão O Lago dos Cisnes, Carmen, Spartacus, O Quebra-Nozes e O Cisne Negro. As entradas custam de R$ 130 a R$ 260 e podem ser compradas pelo site www.bilheteriaexpress.com.br.

A apresentação na região encerra turnê que passou por diversas cidades brasileiras, como São Paulo, Niterói e Rio de Janeiro.

O grupo que passa pelo País é formado por bailarinos do Teatro Mariinsky, por solistas dos Balé Bolshoi, de Minsk e Mikhaylovsky. Entre eles estão nomes como Nika Tskhvitaria, Vitaly Amelisko, Victor Tomashek, Adel kinzikeev, Victoria Dimovska, Sergey Chumakov e Elena Petrichenko.

“É uma programação inédita em toda a minha história de balé. A quantidade de medalhas e prêmios que estes solistas já receberam em competições internacionais forma um verdadeiro tesouro. Eles foram praticamente criados nos grandes teatros, pois permanecem ensaiando mais de dez horas por dia, seis dias por semana”, explica Andrey Liapyn, diretor do conjunto.

Segundo ele, trata-se de uma oportunidade ímpar para quem é apaixonado por balé ver esses artistas juntos em um único espetáculo. “O cenário é composto de paisagens belas e delicadas, ingredientes perfeitos para uma noite ao melhor estilo imperial da corte russa”, frisa.



Balé Nacional da Rússia – Dança. No Teatro Lauro Gomes – Avenida Helena Jacquey, 171, em São Bernardo. Domingo, em duas sessões: às 18h e a partir das 20h. Ingressos: R$ 130 a R$ 260 (www.bilheteriaexpress.com.br).