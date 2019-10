Ducati Monster 797 está com preço especial até o fim deste mês

Da Redação



10/10/2019 | 16:18

Lançada há um ano, a nova Ducati Monster 797 é um modelo que remete à icônica moto dos anos 90 e ao mesmo tempo oferece modernidade de ponta. Sendo a mais acessível dos modelos Ducati naked, a motocicleta está com uma oferta especial durante todo o mês de outubro.

Quem gosta de pilotar, vai pode adquirir a motocicleta com o preço reduzido de 42.900 por 39.900, em toda a rede de concessionários da marca italiana no Brasil.

Ducati Monster 797

Com seu tanque compacto, mas ainda robusto, a Monster 797 tem visual limpo e vigoroso. O motor Desmodue L-twin refrigerado a ar fica acomodado no quadro Trellis, mostrando os componentes mecânicos no estilo da Monster.

Com uma enérgica potência máxima de 75 cv a 8.250 rpm e ótimo rendimento na faixa de rotação, a Monster 797 L-twin é perfeita para aqueles que estiverem comprando sua primeira Ducati ou simplesmente sua primeira motocicleta, já que oferece pilotagem repleta de diversão para até mesmo o mais experiente dos motociclistas.

Além disso, a segurança é outro diferencial, graças ao ABS Bosch de fábrica. O ABS da Monster 797 funciona juntamente com um sistema de freio dianteiro de alta categoria, com dois discos Brembo de 320 mm presos por duas pinças radiais Brembo M4.32.

Seja nas ruas, na cidade ou nas estradas, a Monster 797 é a moto perfeita para pilotagem tranquila e sem preocupações. Desde o primeiro quilômetro, o assento baixo e o guidão largo inspiram confiança.

Conheça algumas das motos mais legais do mundo

Harley-Davidson, Kawasaki e BMW são algumas das marcas que produzem motocicletas incríveis. Montadoras como Triumph e a Ducati também se destacam quando o assunto é criar modelos que logo conquistam o coração dos fãs do mundo das duas rodas. Na galeria, conheça algumas das motos mais legais do mundo.

Foto: Pixabay Conheça algumas das motos mais legais do mundo Foto: Pixabay Foto: Pixabay Foto: Pixabay Foto: Pixabay Foto: Pixabay Foto: Pixabay Foto: Pixabay Foto: Pixabay Foto: Pixabay Foto: Pixabay Foto: Pixabay Foto: Pixabay Foto: Pixabay Foto: Pixabay Foto: Pixabay Foto: Pixabay Foto: Pixabay Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação