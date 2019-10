Porsche e Boeing se unem para criar carro elétrico voador

Da Redação



Em comunicado oficial, Porsche e Boeing informam que “assinaram um Memorando de Entendimento para explorar o mercado da mobilidade urbana aérea premium e a expansão do tráfego urbano para o espaço aéreo”.

Aliás, vão além. “Com essa parceria, as duas empresas vão alavancar suas forças e conhecimentos únicos do mercado para estudar o futuro dos veículos de mobilidade urbana aérea premium”, diz a nota.

Toda essa prosopopéia quer dizer que ambas as companhias vão tentar criar uma espécie de carro voador. De acordo com comunicado, por meio da Aurora Flight Sciences, subsidiária da Boeing, as companhias estão desenvolvendo um conceito de veículo totalmente elétrico capaz de decolar e aterrissar verticalmente.

Um estudo de 2018 feito pela Porsche Consulting prevê que o mercado da mobilidade urbana aérea ganhará impulso após 2025. O estudo também indica que as soluções de mobilidade urbana aérea vão transportar passageiros de forma mais rápida e eficiente que os atuais meios de transporte terrestre convencionais, a um custo menor e com maior flexibilidade.

“A Porsche deseja ampliar suas atividades como fabricante de carros esportivos, tornando-se uma marca líder na área da mobilidade premium. Em longo prazo, isso pode incluir uma entrada na terceira dimensão do deslocamento,” afirma Detlev von Platen, executivo da companhia.

Enquanto os “carros voadores” não chegam ao mercado, veja alguns projetos em andamento ao redor do mundo:

