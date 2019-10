Casa Melhoramentos tem atividades para crianças

Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



11/10/2019 | 07:00



Este mês é dedicado aos pequenos. Tanto que a Casa Melhoramentos (Rua Tito, 479), em São Paulo, faz programação especial gratuita até dia 19, que faz parte do Movimento Melhora Mentes.

Hoje, por exemplo, a partir das 10h, terá oficina de música para bebês, de 6 meses a 2 anos, com Margareth Darezzo. Serão utilizadas as canções do livro Quem vem lá? e outras inéditas. Já às 15h, terá oficina de chapéus do Menino Maluquinho. Para ambas tem de ser feita inscrição prévia pelo site www.sympla.com.br.

Amanhã, no Dia das Crianças, terá Piquenique literário com Catarina (A Menina que Indica Livros) e o escritor Manuel Filho, às 10h. Uma sessão Cine Gibi Turma da Mônica está sendo preparada para as 14h e, às 16h, terá a Oficina Criação de Personagem, com Mauro Souza, dos estúdios de Mauricio de Sousa.