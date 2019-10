‘Romeu e Julieta 80’ terá ingressos a R$ 5

Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



11/10/2019 | 07:00



Quem acha que conhece a fundo uma das obras mais famosas de William Shakespeare (1564-1616), Romeu e Julieta, pode se surpreender com a montagem que será apresentada segunda-feira, às 20h, no Theatro Municipal de São Paulo (Praça Ramos de Azevedo).

A montagem, que ganha o número 80 no nome, traz os atores octogenários Renato Borghi e Miriam Mehler, como Romeu Montecchio e Julieta Capuleto. Os dois pertencem a famílias inimigas e, sem saber, se apaixonam de forma instantânea e recíproca ao se conhecerem em um baile de máscaras na casa dos Capuleto, por volta de 1600, em Verona, na Itália. Ao descobrir, se desesperam e resolvem se casar secretamente. O desenrolar da história, no entanto, guarda surpresas. Os ingressos são promocionais (R$5) e podem ser comprados no site www.theatromunicipal.org.br.