Conheça as startups pioneiras em seus mercados de atuação no Brasil

10/10/2019 | 14:48

É bem provável que você já tenha escutado a expressão “quando eu cheguei, era tudo mato”, conhecida por melhor representar o pioneirismo em desbravar lugares e mercados. Isso ocorre também no universo das startups, que já soma quase 13 mil negócios mapeados pela Associação Brasileira de Startups (Abstartups). Eles estão concentrados principalmente nas cidades de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG) e Porto Alegre (RS). Aqui, você conhece as startups pioneiras em seus mercados de atuação no Brasil.

Finanças

A Geru foi a primeira plataforma de empréstimo online pessoal a ser criada no Brasil. Em 2015, o empresário e economista Sandro Reiss viu uma oportunidade no mercado e criou a fintech junto à matemática Karin Thies e ao desenvolvedor Tomás Correa, cofundadores da startup. O serviço realiza operações 100% online e sem garantia, disponibilizando valores de R$ 2 mil a R$ 50 mil. Já recebeu mais de R$ 24 bilhões em pedidos de empréstimos.

“A vantagem de ser uma plataforma digital é poder usar a tecnologia a favor do processo de realização do empréstimo e evitar a burocracia desnecessária, oferecendo uma resposta imediata para um pedido de financiamento com taxas acessíveis, de 50% a 60% menor que a dos bancos tradicionais”, diz Sandro.

Saúde

A mineira CM Tecnologia surgiu para resolver um problema comum na área de saúde: a burocracia na marcação e reagendamento de consultas e exames em hospitais, clínicas e laboratórios. Benéfico para pacientes e gestores, os softwares da startup conseguem diminuir a espera no atendimento, a alta rotatividade de pessoal, os elevados custos com call center, a sobrecarga nas centrais de marcação, a grande taxa de não comparecimento e as dificuldades em validar procedimentos.

Comunicação

Em meio ao movimento de transformação digital, no qual os modelos de comunicação se fragmentam e criam um ambiente caótico que transforma rapidamente os hábitos de consumo, as marcas sofrem para se manterem ativas e competitivas. Nesse sentido, a Zeeng foi a primeira plataforma de Big Data voltada para o setor de marketing e comunicação, tem sido uma solução fundamental para ajudar nos negócios.

“Criamos a empresa com o objetivo de ajudar as marcas a monitorarem seu mercado em tempo real para que a tomada de decisão seja a mais assertiva possível”, explica Eduardo Prange, CEO da Zeeng.

E-commerce

A Trustvox é a única certificadora de reviews no Brasil, que assegura a veracidade de avaliações e atua com o propósito de tornar a sinceridade padrão de mercado no e-commerce e, por consequência, gerar cada vez mais vendas aos comerciantes. Após quatro anos de operação, a startup já conta com mais de 1.500 lojas virtuais cadastrais. Entre elas, estão: Centauro, Havaianas, Electrolux, Droga Raia e Ri Happy.

Mercado de incentivo

A Incentivar.io é o primeiro software de incentivo que oferece facilidade para que gestores criem campanhas de motivação para seus colaboradores. No formato SaaS e com metodologia própria desenvolvida pelo time de tecnologia da Askme, a ferramenta permite que o responsável pela ação crie uma ação em poucas horas, defina metas, e acompanhe a performance do time em tempo real, identificando estratégias para alcançar melhores resultados.

Aceleradoras de startups

Com diversos programas e incentivos para os empreendedores que estão buscando oportunidades para ganhar escala, a Spin resolveu inovar e foi a primeira aceleradora focada em startup+indústria do País. A empresa já acelerou mais de 50 negócios.

