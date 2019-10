Leticia Colin faz desabafo real sobre gravidez e elogia Tatá Werneck: Você me inspira desde sempre

10/10/2019 | 14:11



Leticia Colin fez um longo desabafo sobre gravidez em seu perfil do Instagram. Em seu texto, a atriz expôs as necessidades das gestantes durante os nove meses que passam gerando uma vida - e também falou sobre as atitudes desrespeitosas que não acrescentam em nada nesse período.

Gestante precisa de escuta, presença, paciência, acolhimento, conversa, abraço, sossego, passeio, ajuda com um travesseiro, ambiente fresquinho, deixar as lágrimas pularem, alguma história boa para distrair o medo, a ansiedade, banho gostoso, chinelo para não escorregar, um buscopan na manga, um creme para passar na barriga e às vezes alguém para espalhar porque tudo cansa! Ajuda para amarrar o tênis. Alguém que ofereça carregar sua sacola. Um sorriso. Um café descafeinado. Alcançar algo que caiu no chão, escreveu.

Não precisa um comentário do tipo tá inchada, né? Não precisa mesmo de machismo, e muito menos se sentir sozinha. Já é bastante louco e assustador tudo!, admitiu.

Leticia ainda incentivou outras mulheres a ajudarem as suas amigas grávidas.

Ganhei essa massagem e foi uma delícia entrar em contato comigo mesma. E agora a pergunta é: Quem aí tem uma amiga que está grávida e você pode HOJE ligar, encontrar, fazer um almocinho, marcar um filme, ajudar a lavar as roupinhas do baby, ou mandar mensagem dizendo: Que momento lindo!!! Tô orgulhosa e seu parto será ótimo, dará tudo certo, CONFIA!!!? Vamos nessa fortalecer as manas mamães? Com amor, Lelê.

Por fim, ela elogiou Tatá Werneck, que está grávida de nove meses, e também sua prima, Fernanda Colin.

Ps: te amo e te reverencio minha mana amiga @tatawerneck. Você me inspira desde sempre e ainda mais agora vencendo tudo para sua bebê linda nascer jajá!!!

Ps2: te amo minha @fernanda_colin, que é prima daquelas que é amiga e farol, sabe assim? Ela quem fez essa foto, que me inspira com sua irreverência e astral, e que jajá também terá um baby a caminho, concluiu.

Tatá, claro, respondeu à homenagem.

Lele linda, meu amor! Parece uma fada linda dormindo. Minha companheira de gestação, de medos, culpas e angústias. De emoções e alegria! Te amo e te admiro muito!

Muito amor, né?