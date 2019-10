Encontro anuncia participação do KARD, grupo de Kpop, mostrando vídeo do BTS e Fátima Bernardes se pronuncia!

10/10/2019 | 13:11



Aconteceu na manhã desta quinta-feira, dia 10, a participação do KARD, grupo sul-coreano, no Encontro com Fátima Bernardes. O momento causou euforia nos internautas, que no Twitter, deixaram a hashtag Kard no Encontro em primeiro lugar dos assuntos mais comentados no Brasil. No entanto, um detalhe chamou a atenção, pois, durante uma das chamadas, o programa mostrou imagens de outro grupo, o BTS, e os fãs não deixaram isso passar...

A Fátima falou que o grupo KARD ia estar no encontro mas mostrou um vídeo do BTS? Tipo, o que tem a ver, escreveu uma internauta.

Que mico, hein, disse um fã.

Desrespeito enorme com o grupo, pontuou um terceiro.

Felizmente, Fátima reconheceu o erro e pediu desculpas aos fãs.

- A gente errou, gente. Exibimos um clipe de outra banda (sic) coreana, a BTS. Vocês podiam ter me avisado na hora, brincou ela, se dirigindo à plateia.

=Na web, houve comemoração pela correção da apresentadora, mas o sentimento geral foi de antes tarde do que nunca.

Que bom, né? O grupo, composto por quatro integrantes: J.Seph, BM, Somin e Jiwoo, está em turnê pelo Brasil e, no programa, performou duas músicas Bomb Bomb e Dumb Litty.