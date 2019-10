Grupo PSA vai modernizar fábrica do RJ para produção de novos modelos

Da Redação, com assessoria



O grupo PSA, responsável pela Peugeot e Citroën, anunciou uma modernização da fábrica de Porto Real (RJ) para a produção de novos modelos. A partir de novembro, o Polo Industrial inicia o processo de transformação industrial que vai viabilizar a fabricação de carros montados sobre a nova plataforma modular CMP, que é utilizada pelos novos Peugeot 208 e 2008, por exemplo.

Grupo PSA: modernização da fábrica

Para realizar essa transformação industrial, o grupo francês irá investir mais de R$ 220 milhões. A esse montante, serão adicionados valores futuros provenientes de investimentos nos projetos de cada modelo de veículo a ser desenvolvido na fábrica. Essa soma engloba diversas melhorias que ocorrerão nas diferentes áreas produtivas da fábrica, incluindo a instalação de cerca de 30 novos robôs, especialmente na área da chaparia, em adição aos 245 já existentes.

Neste setor, um inédito processo permitirá a produção de novos veículos na CMP e favorecerá aqueles montados na atual plataforma BVH1. Na pintura e montagem, a automatização de processos, aliada a novas parametrizações e equipamentos, garantirá uma maior eficiência. Um ganho adicional importante se refere a uma significativa redução no consumo de energia, contribuindo para a sustentabilidade da unidade.

Para a implementação dessas mudanças, o Polo Industrial terá uma parada técnica no final de 2019 que, somado ao período de férias coletivas já pré-estabelecidas para a unidade, fará com que as suas atividades produtivas fiquem suspensas entre início de novembro de 2019 e de janeiro de 2020.

