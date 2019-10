Confira a programação especial do Alpen Park no mês das crianças

Redação



10/10/2019 | 12:48

Localizado em Canela, no Rio Grande do Sul, o parque de diversões Alpen Park preparou uma programação especial para as crianças no mês de outubro. Durante o período, o complexo recebe atrações, surpresas e muita diversão para os pequenos.

Alpen Park no mês das crianças

Bart, o mascote do parque, terá uma agenda diferenciada, ficando ainda mais próximo da criançada. Aos sábados, das 13h às 14h, ele vai participar da Hora do Conto com o amigo Pedro Pudim da Criamigos, no castelo do Alpen Kids, convidando as crianças que estiverem no parque para participarem e interagirem.

O mascote também vai circular pelo local, passando pelas atrações pelo deque. Ele vai ficar à disposição para fotos com os visitantes, todas as sextas-feiras, sábados e domingos de outubro, das 10h30 às 11h30 e das 14h às 15h.

Criamigos e outros

Especializada na venda de bichinhos de pelúcia, a Criamigos também vai participar do Mês da Criança Alpen Park. Com a parceria, quem comprar o passaporte Kids concorrerá a seis presentes da Criamigos, definidos em um sorteio realizado no final de outubro.

Além disso, os diversos ursinhos da marca estarão no castelo do Alpen Kids para as crianças brincarem e os visitantes devem ganhar um cupom de desconto de 10% na compra de um produto da Criamigos.

O Augusta Burger também preparou algumas novidades para o cardápio no mês das crianças do Alpen Park. Todos os dias de outubro, das 9h às 11h, o local servirá um Café da Manhã especial, com frios, frutas, pão, cappucino e iogurte. O valor será de R$ 35 por pessoa.

