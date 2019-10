Araújo: 'não queremos só proteção ambiental na Amazônia, queremos também emprego'

10/10/2019 | 11:44



O governo federal busca transformar a região da floresta Amazônia em polo econômico, disse o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, durante o Fórum de Investimentos Brasil 2019. "Não queremos somente proteção ambiental na Amazônia, queremos também geração de emprego. Vamos transformar a região em novo polo econômico e faremos isso com base no investimento privado", afirmou Araújo.

O evento, realizado nesta quinta-feira, 10, em São Paulo, é organizado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento e pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. O ministro apontou que a gestão do presidente Jair Bolsonaro está fazendo um esforço "gigantesco" para que não haja novas Venezuelas na América Latina. "Nossa preocupação não é só com o Brasil, é também com os outros vizinhos e suas democracias", afirmou. Bolsonaro também participa do evento.