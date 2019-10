P!nk e Iron Maiden: atrações do Rock in Rio “bombam” no Spotify

Beatriz Ceschim



10/10/2019 | 11:18

Neste ano, as atrações do Rock in Rio reuniram os mais diferentes estilos de músicas, para agradar públicos de diversas idades e gostos. Após as apresentações no festival, alguns grupos apresentaram um aumento no número de streamings. Como é o caso da P!nk e do Iron Maiden que registraram o maior crescimento no Spotify.

O número de streams da cantora norte-americana cresceu 111% nesse final de semana. Enquanto o Iron Maiden registrou um aumento de 119% no consumo de suas músicas no Spotify.

Além disso, a galera do Red Hot Chili Peppers cresceu 49.89% no mesmo período. Já os brasileiros do Sepultura marcaram 51.15% nos dados de crescimento na plataforma. O Muse também merece destaque no segundo fim de semana de festival, com 48.19%. No primeiro fim de semana, o Foo Fighters registrou 36.95%, enquanto o Weezer chegou a 46.06%.

Entretanto, não é só de rock que vive o festival. A cantora Anitta também fez uma apresentação no sábado e registrou o crescimento de mais de 35% nos streams do Spotify. Já o Black Eyed Peas também levantou a galera e quase dobrou seus números na plataforma, anotando mais de 90% de crescimento.

