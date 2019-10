Museu das selfies: nofilter_museum quer atrair público jovem com salas instagramáveis

Bianca Bellucci



10/10/2019 | 11:18

O nofilter_museum é um novo museu que foi construído para que os visitantes possam fazer selfies em diferentes cenários. Localizado em Viena, na Áustria, o espaço tem 24 salas instagramáveis, que podem ser percorridas por 90 minutos. Os ingressos saem por € 15 (cerca de R$ 68).

Na prática, os ambientes trazem piscinas de bolinhas, paredes floridas e até um quarto recheado com comidas falsas, como cupcakes e macarons. Tudo muito colorido para fazer bonito na timeline – você pode conferir alguns cliques no Instagram do nofilter_museum.

Criado por Petra Scharinger, o objetivo do nofilter_museum é atrair um público mais novo. A austríaca disse para a BBC que o número de jovens indo a museus caiu. A ideia de usar os espaços instagramáveis é, justamente, fazer com eles visitem estes lugares.

O nofilter_museum ficará aberto por seis meses e tem a expectativa de receber de 300 a 500 visitantes por dia. Assim que a temporada acabar, Petra pretende levar o museu para outros países.

