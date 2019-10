Após receber alta, Miley Cyrus posa com o namorado sem camisa e Justin Bieber sugere encontro de casais

10/10/2019 | 10:11



Miley Cyrus deu um susto em seus fãs ao ser hospitalizada essa semana por conta de uma amigdalite. Lá, a cantora recebeu muitos chamegos de seu novo namorado, Cody Simpson, e nas redes sociais compartilhou momentos de sua recuperação. Felizmente, na noite da última quarta-feira, dia 9, Miley recebeu alta e fez questão de mostrar sua melhora ao postar em suas redes sociais uma foto sua com os braços em volta do cantor de 22 anos de idade que aparece sem camisa, exibindo a boa forma.

O romance dos dois vem dando o que falar já que veio à tona após Miley colocar o fim em seu casamento com Liam Hemsworth em agosto e, depois, terminar o namoro com Kaitlynn Carter. Mas, pelo que parece, alguns artistas já estão apoiando o novo casal. Como é o caso de Justin Bieber que, ao comentar em uma foto de Cody no Instagram, sugeriu que ambos fizessem um encontro duplo.

Em uma das fotos de Cody, em que ele aparece sem camisa, primeiro o cantor comentou:

O seu corpo é uma maravilha.

Posteriormente ele sugeriu um encontro de casais com ele, sua esposa Hailey Baldwin e Cody, na companhia de Miley.

Encontro de casais?, perguntou Bieber.

A resposta de Cody foi imediata:

Me envie uma mensagem.

Enquanto Bieber está muito bem casado com Hailey desde 2018, tendo os dois recentemente celebrado a união em uma festa com a presença de vários famosos, o romance de Miley com Cody é recente. Os dois foram vistos juntos pela primeira vez em 3 de outubro, trocando beijos em um mercado de Los Angeles, nos Estados Unidos. No entanto, ao longo dos últimos dias, o relacionamento dos dois artistas acelerou, com ambos fazendo várias declarações públicas de amor na web.