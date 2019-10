Anitta grava clipe com Luísa Sonza, Lexa e MC Rebecca e Painitto dá em cima de mãe de Lexa: - Vamos trocar uma ideia

10/10/2019 | 10:11



Vem hit por aí! Na noite da última quarta-feira, dia 9, Anitta, Lexa, Luísa Sonza e MC Rebecca surpreenderam e gravaram um clipe juntas em São Paulo. As quatro cantoras irão lançar uma música juntas e se apresentarão em uma festa, mas não deram mais detalhes sobre a canção que está por vir. Elas apenas postaram a foto acima e gravaram alguns Stories, mas nada muito revelador, infelizmente.

Além disso, a voz de Onda Diferente ainda brincou com o visual delas. A funkeira falou que teve a ideia de deixar Lexa ruiva para o vídeo e ainda brincou que a esposa de MC Guimê era da trupe das piriguetes, enquanto Luísa ficava na das patricinhas, Rebecca nas estilosas e ela própria nas maloqueiras. Assim que disse isso, a participante de De Férias com o Ex e dona do sucesso Caí de Boca já emendou:

- Bem sapatão, bem macho alfa!

Eita! Para quem não lembra, já rolaram alguns boatos de affair entre Anitta e Rebecca, mas as duas disseram que infelizmente não rolou, por mais que elas tivessem vontade. Será que rolou algo entre elas?

Além das duas cantoras, outros dois participantes do clipe estavam vendo o clima esquentar. Painitto, como é conhecido Mauro Machado o pai da ex-namorada de Pedro Scooby, e Darlin Ferrattry, a mãe de Lexa, foram convidados para fazer uma participação especial e os dois estavam bem saidinhos!

Painitto gravou alguns vídeos brincando que a sobremesa do jantar oferecido para a equipe era melancia e que o caroço da fruta é um viagra natural. Ele não parou por aí e completou que tinha comido muitas sementes e iria precisar gastar tudo aquilo no after dele, mas estava tudo certo, já que iria contracenar com uma mulher muito bonita. Essa moça não era ninguém menos que a mãe de Lexa, que não se acanhou e ainda rebateu:

- Esse homem é um perigo, você não está entendo! Desde a hora que eu cheguei aqui para gravar esse homem chegou com um gás. Ele está com uma energia, com uma potência. Eu falei assim: tu se garante, homem?

Mauro Machado confirmou que iria se garantir e ainda continuou jogando indiretas para Darlin. Ele perguntou até se tinha um espaço sobrando dentro do casaco dela. A mãe de Lexa ofereceu um lugar para Painitto e ainda soltou:

- Desliga essa câmera aqui e vamos trocar uma ideia depois.

Babado! Enquanto os dois estavam na maior paquera, as cantoras estavam todas no camarim e ficaram bem chocadas assistindo a live que os pais estavam fazendo. Anitta chegou até a falar:

- Meu pai e a mãe da Lexa... Gente, quando eu percebi meu pai estava fazendo uma live com a mãe da Lexa e eles estavam quase se beijando.