Angelina Jolie encanta ao ir em première de Malévola 2 em Londres com seus filhos

10/10/2019 | 10:10



Angelina Jolie compareceu em mais uma premirère de divulgação de Malévola 2, na última quarta-feira, dia 9. Dessa vez em Londres, a atriz foi acompanhada de quatro de seus seis filhos: os gêmeos mais novos, Knox e Vivienne, de 11 anos de idade, Shiloh de 13 anos de idade e a mais velha da ocasião, Zahara, com 14 anos de idade.

Para o evento, os irmãos optaram por looks pretos, mas sem perder o estilo. Os gêmeos vestiram peças mais básicas e quase sem brilho. Shiloh não fugiu do seu style da première de Roma e escolheu uma jaqueta bomber preta, calça de alfaiataria e um tênis Converse. Quem mais ousou na noite foi Zahara, com seu vestido de gala preto bufante e bem brilhoso.

Angelina, como sempre, arrasou no tapete vermelho com seu vestido branco esvoaçante e muito brilho. Nas redes sociais os fãs a encheram de elogios: A Angelina Jolie na première de Londres é realmente uma obra de arte.

Claro que quem também marcou presença no evento foi a atriz Elle Fanning, que assim como Angelina, ocupa o posto de uma das personagens principais da trama. As duas, que em entrevista já falaram que se dão super bem, posaram lado a lado mostrando toda a elegância.

Quase sempre acompanhante da mãe, Zahara tem seguido também alguns de seus passos. Um deles é que, segundo a revista People, a adolescente está prestes a lançar sua coleção de joias, em colaboração com o joalheiro Robert Procop, que se chamará The Zahara Collection.