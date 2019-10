Leilão de carros oficiais em desuso em São Bernardo arrecada R$ 2,1 mi

Raphael Rocha



09/10/2019 | 22:22



A Prefeitura de São Bernardo, gerida por Orlando Morando (PSDB), informou que o leilão eletrônico de veículos em desuso que pertenciam à frota municipal arrecadou R$ 2,1 milhões. O resultado superou em 110% a meta estabelecida pela gestão tucana, que era de acumular pelo menos R$ 1 milhão com a iniciativa.



Ao todo, o Paço de São Bernardo colocou à venda 132 itens da frota municipal. O uso desses itens da frota, compostos por automóveis, caminhões, maquinários e demais equipamentos, foi desativado depois de o governo Morando celebrar convênio com aplicativo de transporte individual para a locomoção dos servidores.



Promovido pela Sumaré Leilões, o ato acertou a venda de 129 veículos (leves e pesados), de modelos cujos anos variam de 1984 a 2013, todos com direito a documento de transferência do Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo). Na oportunidade, foram arrematados ainda um lote de veículo sucata, outro lote de pneus sucata e um lote de tambores com óleo queimado. Entre os itens arrematados, estava o veículo modelo Toyota Bandeirante, ano 1998, que foi adquirido com a melhor proposta do leilão: R$ 43,4 mil. “Em um ano, conseguimos atingir economia significativa aos cofres públicos. Com o leilão da frota em desuso, a Prefeitura conseguirá investir em áreas importantes como saúde e educação”, ressaltou Morando.