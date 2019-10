Feriado de 15 de novembro é o último prolongado deste ano

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



10/10/2019 | 07:28



Quem quiser aproveitar o último feriado prolongado do ano, em 15 de novembro, pode conferir as opções de pacotes e hospedagens para a data abaixo. A maior parte dos valores considera que a viagem comece no dia 14 e se encerre no dia 17.

Dentre as alternativas mais econômicas, destacam-se o Rio de Janeiro, com passagem aérea e três noites de hospedagem por R$ 515, e Florianópolis, com transporte rodoviário e duas noites de hospedagem por R$ 814.

Para quem prefere apenas pegar a estrada e não percorrer muitos quilômetros, há sugestões de hospedagem no Litoral Norte, como em Camburi, para casais, ou em Maresias, para toda a família – assim como em Monte Verde (Minas Gerais).



Pacotes para a Proclamação da República

Rio de Janeiro (Rio de Janeiro) – 4 dias (3 noites)

Pacote inclui: passagem aérea mais três noites de hospedagem no Hotel Cruz de Ouro.

Preço: a partir de R$ 515 por pessoa em apartamento duplo em até 12 x de R$ 42,91, sem juros.

Período: de 14 a 17 de novembro.

Quem leva: CVC Viagens (www.cvc.com.br).

Joinville (Santa Catarina) – 5 dias (4 noites)

Pacote inclui: transporte rodoviário de São Paulo a Joinville (ida e volta) com guia, mais três diárias no Mercure Hotel Joinville Prinz, um dia de visita ao Parque Beto Carrero World e ingressos para conhecer a Escola de Teatro Bolshoi.

Preço: a partir de R$ 1.180 por pessoa em apartamento duplo em até 12 x de R$ 98,33, sem juros.

Período: de 13 a 17 de novembro.

Quem leva: CVC Viagens (www.cvc.com.br).

Fortaleza (Ceará) – 4 dias (3 noites)

Pacote inclui: passagem aérea mais três diárias na Pousada Casa do Mar.

Preço: a partir de R$ 1.032 por pessoa em apartamento duplo em até 12 x de R$ 86, sem juros.

Período: de 14 a 17 de novembro.

Quem leva: Submarino Viagens (www.submarinoviagens.com.br).

Porto Seguro (Bahia) – 4 dias (3 noites)

Pacote inclui: passagem aérea mais diárias Hotel Praia da Barra

Preço: a partir de R$ 1.094,34 por pessoa em apartamento duplo em até 12 x de R$ 91,19, sem juros.

Período: de 14 a 17 de novembro.

Quem leva: Submarino Viagens

(www.submarinoviagens.com.br).

Florianópolis (Santa Catarina) – 3 dias (2 noites)

Pacote inclui: transporte rodoviário de São Paulo a Florianópolis (ida e volta) com guia, mais duas diárias no Ingleses Praia, passeios em Florianópolis e ao Litoral Norte da ilha.

Preço: a partir de R$ 814 por pessoa em apartamento duplo em até 12 x de R$ 67,83, sem juros.

Período: de 14 a 16 de novembro.

Quem leva: CVC Viagens (www.cvc.com.br).

Pipa (Rio Grande do Norte) – 5 dias (4 noites)

Pacote inclui: passagem aérea mais quatro diárias no Hotel Pipa’s Bay com café da manhã. Localizado no Centro de Pipa, a aproximadamente 150 metros da principal área comercial, onde há restaurantes, supermercados, farmácias, bares e caixas eletrônicos.

Preço: a partir de R$ 1.508 por pessoa em apartamento duplo. Para duas pessoas, R$ 3.015. Em 10 x de R$ 301,50 sem juros.

Período: de 14 a 18 de novembro.

Quem leva: Viajanet (www.viajanet.com.br).

Olímpia (São Paulo) – 4 dias (3 noites)

Pacote inclui: hospedagem de três noites e quatro dias no Hotel Olímpia Park Resort para dois adultos e duas crianças de até 12 anos com café da manhã incluído. Cortesia de dois ingressos para o Parque Aquático Thermas dos Laranjais e para o Vale dos Dinossauros.

Preço: a partir de R$ 1.890 em até 10 x de R$ 189, sem juros.

Período: de 14 a 16 de novembro.

Mais informações: www.enjoyhoteis.com.br/reservas/

Maresias (São Paulo) – 4 dias (3 noites)

Pacote inclui: hospedagem de três noites e quatro dias no Beach Hotel Maresias para duas pessoas com café da manhã.

Preço: a partir de R$ 2.430 em até 5 x 486.

Período: de 14 a 17 de novembro.

Mais informações: www.beachhoteis.com.br

Camburi (São Paulo) – 4 dias (3 noites)

Pacote inclui: hospedagem para casal na Pousada Spa Ventos do Camburi, exclusiva para casais, com tudo incluído.

Preço: a partir de R$ 1.990 em até 10 x 199.

Período: de 14 a 17 de novembro.

Mais informações: www.ventosdocamburi.com.br

Monte Verde (Minas Gerais) – 4 dias (3 noites)

Pacote inclui: hospedagem para casal e duas crianças de até 10 anos no Saint Michel Hotel, com café da manhã e café da tarde.

Preço: a partir de R$ 4.102 em até 3 x R$ 1.367,33.

Período: de 14 a 17 de novembro.

Mais informações: www.saintmichel.com.br