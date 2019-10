Alunos aprendem de forma lúdica importância da água

Yasmin Assagra

Na semana do Dia das Crianças, pelo menos 340 alunos, de 8 a 11 anos, da Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) Olegário José Godov, no bairro Montanhão, em São Bernardo, participaram, ontem, do espetáculo Em Busca da Gotinha Preciosa, que aborda a importância da água e sua preservação em apresentação teatral. Outras seis unidades de ensino também receberão o espetáculo, totalizando 2.000 crianças beneficiadas com a ação.

As apresentações fazem parte do projeto Diverte Teatro Viajante, em que dois cientistas passam por diversas aventuras e contam histórias relacionadas à água, como descartes irregulares de pilhas e outros itens que prejudicam o meio ambiente. Durante a peça, eles contam com a participação dos alunos, que auxiliam nos experimentos e se divertem com os atores, que pontuam durante todo o espetáculo a importância da preservação da água no dia a dia.

Um dos alunos que participaram ativamente do espetáculo foi o estudante Heitor Soares Martins, 8 anos. Ele comenta sobre os cuidados que tem diariamente com o seu consumo de água. “Tanto aqui na escola quanto em casa, alerto sobre o desperdício. Se minha mãe está demorando no banho, peço para ela sair. Cada gota de água desperdiçada hoje vai fazer falta amanhã para nós”, comenta.

Professora do 4° ano do ensino fundamental da unidade, Elisângela Nakamura ressalta que esse tema já é trabalhado efetivamente com os alunos e é fundamental debater sobre esse assunto. “Sempre conversamos sobre essa conscientização aqui na escola e essa peça veio para somar a todos os nossos bate-papos. Além disso, sempre alertamos sobre a torneira aberta para escovar os dentes, por exemplo, e a demora para tomar banho.”

A diretora da escola, Adriana Pereira da Silva, também pontua que o local possui trabalhos em hortas urbanas e projetos de reciclagem. “A peça fortalece e contribui com os ensinamentos que trabalhamos dentro da escola, de uma maneira fácil de entender e que todos os alunos consigam participar com os atores”, finaliza.

As apresentações, que seguem até amanhã nas Emebs, são ofertadas pela produtora de espetáculos teatrais Ciência Divertida, com patrocínio da empresa de logística Tegma, e apoio do Ministério da Cidadania.