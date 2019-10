Criminoso que hackeou WhatsApp de Adriane Galisteu tenta aplicar golpe nos contatos

09/10/2019 | 19:10



Adriane Galisteu que está viajando com a sua família, teve um grande susto na noite da última terça-feira, dia 8, quando uma pessoa resolveu hackear o seu WhatsApp e tentar aplicar alguns golpes nos contatos da apresentadora. Galisteu resolveu então fazer uma postagem no Instagram para alertar a todos sobre o que estava acontecendo.

Se alguém receber mensagens minhas no WhatsApp, não responda! Assim que tudo se resolver, aviso todos vocês. Obrigada!

Assim como outros contatos da apresentadora, David Brazil foi um dos que acabaram recebendo algumas mensagens estranhas do hacker. O promoter até divulgou um print da tela de seu celular com a conversa aberta entre Galisteu e ele.

Queria te pedir um favor. Usa Banco do Brasil pelo aplicativo do celular ou do computador?, disse a pessoa que estava tentando investir no golpe.

David a principio deu um pouco mais de corda e comentou que não usava nenhuma das ferramentas e pediu para, até então Galisteu, falar com Flávia [Costa]. E recebeu a seguinte resposta:

Pede pra ela falar comigo!

Mais que depressa, o promoter percebeu que alguma coisa estava errada e já finalizou o assunto com uma patada no hacker.

Chama ela ué, OXI. Ou ANA sua BFF [melhor amiga], Leo Dias também tem...

Em entrevista para o GShow, a apresentadora comentou que abriu um boletim de ocorrência de crimes virtuais e que aos poucos o telefone estava voltando ao normal, mas que realmente não estava 100% do seu uso. Que chato, né?