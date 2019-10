Filho de Vanusa revela que cantora, que está internada, pode ter alzheimer

09/10/2019 | 19:10



Rafael Vanucci, em entrevista ao jornal Extra, falou sobre o estado de saúde de sua mãe, a cantora Vanusa.

Vanusa está internada desde, pelo menos, o começo de 2019, tratando uma depressão. Ela também já esteve internada para tratar dependência química.

Agora, Rafael revelou que existe a suspeita de que ela esteja com alzheimer:

Ela continua internada, fazendo tratamento para depressão, e os médicos vão pedir uma bateria de exame, porque há uma suspeita que ela possa estar com Alzheimer. Pode ter algum indício muito pequeno ou não ter, mas a gente está achando que tem.

Ele contou ainda que ela teve alta algumas vezes, mas, pouco tempo depois, voltava a ser internada. A cantora, segundo o filho, está muito debilitada:

Ela está muito debilitada porque emagreceu 30 quilos. Então, todo o tratamento que é feito com ela, é feito muito devagar, com calma, porque ela está bem magrinha, com 72 anos e debilitada. Cada quilo que ela conquista, para a gente é uma vitória. A gente faz o tratamento bem devagar. Não podemos dar remédio na quantidade que o médico queria por conta do pouco peso e da idade avançada.

Melhoras!