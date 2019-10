Paola Carosella dá resposta atravessada em homem que chamou modelo de gorda

09/10/2019 | 19:10



Que Paola Carosella é uma grande mulher e defende toda a geração feminina, isso já não é novidade para ninguém. A chef de cozinha ficou simplesmente encantada quando viu a apresentação de Ali Tate-Cutler como a primeira modelo plus size de uma marca de grife, mais precisamente da Victoria''s Secret.

Esta mulher linda, natural, que evidentemente se alimenta de comida e que tem um corpão cheio de curvas, é a modelo plus size da Victoria Secret. Que irresponsabilidade dizer que um corpo assim é plus size! Que pressão estão colocando sobre as mulheres e meninas! Sinistro!!!

O que a jurada do MasterChef Brasil não esperava era que após elogiar sobre o corpo da garota em seu Twitter, um homem apareceria e simplesmente chamou a modelo de gorda.

Correto. O certo é chamar de gorda. Na real, eu gosto de gordas, mas fico preocupado com a saúde delas!, disse o homem.

Paola não aguentou e não foi engolir a seco, a chef aproveitou para mandar aquele recado bem reto para o rapaz!

Se você acha a mulher da foto gorda, quem fica preocupada com a sua saúde sou eu!

Eita!