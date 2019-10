Sua vida vale um livro

Ademir Medici



Você já pensou em escrever um livro sobre a sua vida, a vida do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, do seu cachorrinho de estimação – do gatinho, talvez? Hoje, no Grande ABC, existem duas jornalistas que fazem isso para você e com você. Elas até criaram uma editora: História da Gente.

“Um dia, batendo papo, resolvemos desenvolver um projeto contando histórias da vida de pessoas comuns, porque livros de vida das grandes personalidades, destes o mundo está cheio”, conta a jornalista Helena Domingues.

“São comuns as histórias passadas oralmente, mas um livro é para sempre, os futuros conhecerão quem foram seus avós, seus bisavós”, acrescenta a também jornalista Solange Espírito Santo.

Solange e Helena trabalharam no Diário. Constroem uma carreira jornalística sólida. E são as nossas convidadas no programa Memória na TV, que entra no ar hoje pelo www.dgabc.com.br . São elas as autoras desta ideia genial de ajudar as pessoas a escreverem suas histórias pessoais.

A ideia vem sendo pensada desde 2017. Os primeiros volumes foram lançados em 2018. Livros maravilhosos com estilos diferenciados, tiragens familiares, levantamentos feitos nos álbuns de famílias e em conversas gravadas. As pessoas participam da elaboração o tempo todo.

Esta página Memória tem divulgado projetos do gênero desenvolvidos por duas editoras, a Matarazzo, de São Paulo, e a Costelas Felinas, de São Vicente. Agora temos entre nós a editora História da Gente, genuinamente do Grande ABC. Acompanhem o bate-papo com Helena e Solanginha. Vocês vão ver que barato é este reencontro com colegas que por anos respiraram o mesmo ar sagrado da Redação do Diário. Sucesso, meninas!



Diário há 30 anos

Terça-feira, 10 de outubro de 1989 - ano 32; edição nº 7192



Manchete - Produtor de batata quer ir à Justiça. Ontem, em São João da Boa Vista, 400 plantadores questionaram as análises do Instituto Adolfo Lutz que encontraram mercúrio em batatas comercializadas pelo Craisa, em Santo André.

Religiosidade - Dia de Nossa Senhora Aparecida é antecipado no bairro Paulicéia, em São Bernardo, e fieis protestam.



Em 10 de outubro de...

1914 – A guerra. Manchete do Estadão: a linha de combate desenvolve-se até o departamento do Norte; a ação da cavalaria dos aliados; colocação de minas pelos alemães à entrada do Báltico.

1919 – Após três anos de estadia na Itália, por motivo de saúde, regressou para Santo André Gina Magini e sua neta Angelina Magini, filha do negociante local André Magini.

- Três professores deixam a região: Aristides de Oliveira, da Escola Masculina de Rio Grande (da Serra), Leonor Schmidt, da 2ª Escola Feminina de Ribeirão Pires; e Rosa Fortunata Paulino, da 2ª Escola Distrital Feminina do Alto da Serra (Paranapiacaba).

1939 – II Guerra. Manchete do Estadão: os Estados Unidos não foram solicitados a intervir como mediadores no conflito europeu.

1959 – Eleitos dois prefeitos na região: Lauro Gomes, em São Bernardo, e Evandro Caiffa Esquivel, em Diadema.

1984 – Direção municipal do PT em Diadema expulsa o prefeito Gilson Menezes.

- Começa a 15ª Festa da Padroeira, na Paróquia Sagrada Família, em São Caetano.

