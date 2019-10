Reynaldo Gianecchini estaria namorando fotógrafo há três meses

09/10/2019 | 17:11



Reynaldo Gianecchini falou recentemente sobre sua sexualidade e revelou já ter se relacionado com homens - e após fazer o pronunciamento, parece que o ator está pronto para embarcar em um novo romance.

De acordo com o programa A Tarde é Sua, uma fonte revelou que Giane está namorando, há três meses, um fotógrafo que, ao contrário do ator, ainda não está pronto para assumir o relacionamento. Por esse motivo, eles pretendem viajar juntos após o fim das gravações de A Dona do Pedaço para, então, resolverem se tornarão o romance público.

Além disso, a fonte também revelou que um ator da Globo teria ficado com ciúmes ao descobrir do affair de Reynaldo, já que seria interessado nele há tempos. Eita! Quem será?