Kate Middleton usa look de outono que tem conexão com Meghan Markle

09/10/2019 | 17:11



Kate Middleton fez uma visita especial nessa quarta-feira, dia 9, ao centro de biodiversidade Angela Marmont, no Museu de História Natural do Reino Unido, e impressionou ao exibir um look que é a cara do outono britânico. Uma das peças, inclusive, chamou atenção por ter relação com Meghan Markle, sua concunhada!

Para a ocasião, Kate optou por uma calça social verde militar da marca Jigsaw. A Duquesa de Cambridge já trabalhou para a marca em 2006, quando namorava príncipe William - e Meghan parece que também gosta das peças da empresa. Ao voltar de sua licença-maternidade, a Duquesa de Sussex lançou uma coleção de roupas com uma instituição de caridade, e algumas das calças disponíveis são da Jigsaw. Será que elas já sabiam que têm a loja em comum?

Além das calças, Kate também usou uma blusa bordô da marca Warehouse e uma bolsa Chanel.

Chique, hein?