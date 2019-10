09/10/2019 | 16:47



O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), foi internado no Hospital do Coração em Goiânia. Segundo nota divulgada pela assessoria do governo de Goiás, Caiado sofreu uma dor torácica no início da tarde desta quarta-feira, 9. O comunicado diz ainda que "ele está bem, seu quadro é estável e o mesmo está consciente". Caiado passa por uma série de exames e avaliação médica.