Sesc promove curso de audiodescrição nas artes cênicas

10/10/2019 | 07:28



O Sesc Avenida Paulista (Avenida Paulista, 119) promove, do dia 18 até 9 de novembro – toda sexta e sábado –, o curso Iniciação em Audiodescrição nas Artes Cênicas, ministrado pela artista-pesquisadora Daniella Forchetti. A atividade é gratuita e para participar é necessário fazer uma pré-inscrição pelo site www.sescsp.org.br.

O curso pretende, a partir de experiências práticas, introduzir conceitos sobre audiodescrição para o público que atua no campo das artes cênicas como: atores, bailarinos, artistas de circo e produtores culturais, para que com esse conhecimento possam pensar em ofertar mais espetáculos com acessibilidade, proporcionando inclusão na arte.